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Испанский суд возобновил дело против фонда Месси, который обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

Испанский суд возобновил дело против фонда Месси, который обвиняют в мошенничестве и отмывании денег
Eurosport

34 мин. назад

Новые проблемы форварда «Барселоны».

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело для допроса осведомителя из Аргентины Федерико Реттори, который работал в НКО с 2012-го по 2015-й. Реттори обвиняет форварда «Барселоны» Лионеля Месси, его отца, брата и других лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве и других экономических нарушениях закона.

Деньги направлялись не на социальные нужды, как это было заявлено изначально, а на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, которые были указаны фондом.

Сайт ABC добавил, что фонд Месси уходил от уплаты налогов, подписывая контракты с зарубежными спонсорами – они освобождаются от налогообложения, если средства идут на благотворительные цели. По такой схеме фонд получил около 10 млн евро.

Ранее бывший работник фонда подавал аналогичный иск в Аргентине, но Месси не привлекли к ответственности. Делопроизводство в Испании было остановлено из-за отсутствия доказательств.

  • Второго декабря Месси выиграл шестой «Золотой мяч».
  • В 2016-м Лео был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

Месси только кажется смелым в конфликте с Кавани. За Лео стоят брат-бандит и криминальный синдикат

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