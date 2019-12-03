Ла Лига может наказать «Атлетико» матчем при пустых трибунах за чант «Гризманн, умри!»

Мадридский «Атлетико» может быть наказан матчем при пустых трибунах за поведение фанатов на игре против «Барселоны» – они исполняли оскорбительные чанты в адрес Гризманна и желали ему смерти.

Перед началом встречи болельщики «индейцев» растянули баннер с надписью: «Ты хотел сделать себе имя, но забыл, что значит быть мужчиной».

А во время разминки при появлении игрока на поле фанатская трибуна зарядила в адрес француза жесть. Люди на стадионе скандировали: «Гризманн, умри!»

Как сообщает El Chiringuito TV, Ла Лига рассматривает возможные наказания для столичного клуба. Среди них – матч при частичном или полном недопуске фанатов на стадион.

Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом этого года.

Француз выступал за мадридский клуб с 2014-го по 2019 год.

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