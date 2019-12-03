Eurosport
Сынишка Месси впал в экстаз от шестого «Золотого мяча» папы
Сын кэпа «Барселоны» радовался в разы ярче отца.
Второго декабря капитан «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз стал обладателем престижнейшей индивидуальной награды в футболе – «Золотого мяча».
Игрок не получал приз с 2015 года, но спокойно отреагировал на статуэтку. В отличие от Лео, его сын Матео пришел в полнейший восторг – юноша затрясся в кресле и лихорадочно засмеялся.
- Первый сын Лео Тьяго родился в ноябре 2012 года, Матео – в сентябре 2015-го. Год назад у Месси и его жены Антонеллы родился третий сын – Чиро.
- Месси обошел Криштиану Роналду по «Золотым мячам».
Месси взял «Золотой мяч» и заговорил об уходе. Криш не приехал, приз вратарям назвали в честь Яшина
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