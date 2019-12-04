Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал итоги вручения «Золотого мяча» и сравнил себя с Криштиану Роналду.

«Не могу сказать, кто лучше: я или Роналду. Мы выполняем разные задачи: он бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры. Чтобы получить «Золотой мяч», необходимо провести невероятный сезон и выиграть Лигу чемпионов. Победа в Европе дает больше шансов на награду, по крайней мере, в большинстве случаев.

Когда Криштиану выиграл в пятый раз, он пережил великую эпоху с «Реалом», где взял все. Роналду это заслужил. Я тогда думал, что мог бы сделать гораздо больше. На самом деле, я пережил это не слишком хорошо. Меня задевало осознавание того, что я не единственный, у кого пять «Золотых мячей», – цитирует 32-летнего Месси сайт Джанлуки ди Марцио, ссылаясь на L'Equipe.

Месси выиграл «Золотой мяч», опередив Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля».

Аргентинец победил в премии в шестой раз – это абсолютный рекорд.

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