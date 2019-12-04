Представитель France Football описал реакцию Месси на новость о шестом «Золотом мяче»

Представитель журнала France Football Паскаль Феррер рассказал о звонке нападающему «Барселоны» Лионелю Месси перед церемонией вручения «Золотого мяча»-2019.

«Я позвонил Лео, и у нас был обычный разговор. Я сказал, что у меня есть новости для него, а он ответил, что читал разные слухи. Я сказал, что это не слухи, что он действительно выиграл «Золотой мяч».

Ответ Лео был таким: «Ого, правда? Правда?» Он был счастлив, он жаждал этого», – приводит слова Феррера Sport.es.

Месси выиграл шестой «ЗМ» в карьере, опередив Криштиану Роналду (на счету португальца пять наград).

В прошлом году приз лучшего игрока Европы получил полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Месси взял «Золотой мяч» и заговорил об уходе. Криш не приехал, приз вратарям назвали в честь Яшина

Качай приложение Eurosport для iOS или Android