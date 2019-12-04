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Представитель France Football описал реакцию Месси на новость о шестом «Золотом мяче»
Лео пришел в настоящий восторг.
Представитель журнала France Football Паскаль Феррер рассказал о звонке нападающему «Барселоны» Лионелю Месси перед церемонией вручения «Золотого мяча»-2019.
«Я позвонил Лео, и у нас был обычный разговор. Я сказал, что у меня есть новости для него, а он ответил, что читал разные слухи. Я сказал, что это не слухи, что он действительно выиграл «Золотой мяч».
Ответ Лео был таким: «Ого, правда? Правда?» Он был счастлив, он жаждал этого», – приводит слова Феррера Sport.es.
- Месси выиграл шестой «ЗМ» в карьере, опередив Криштиану Роналду (на счету португальца пять наград).
- В прошлом году приз лучшего игрока Европы получил полузащитник «Реала» Лука Модрич.
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