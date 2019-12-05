В 2017 году Хамес Родригес развелся с волейболисткой Даниэлой Оспиной, сестрой экс-вратаря «Арсенала» Давида. Согласно многочисленным слухам в испанских, колумбийских и русских медиа, причиной стали его продолжительные отношения с моделью из России Хельгой Лавкейти.

Настоящее имя Хельги – внезапно Ольга. Леди стала известна в 2013-м, и с тех пор ее популярность только росла.

Судя по всему, пара распалась, и в 2019 году Хамес подтвердил отношения с другой моделью – Шэннон де Лимой. Сейчас футболист не входит в число 4 миллионов подписчиков Хельги, но едва ли он посмел удалить такую красоту из вкладки «Избранное».

Последние два сезона Родригес провел в «Баварии» на правах аренды, а летом вернулся в «Реал».

В 9 матчах сезона-2019/20 Хамес отметился голом и голевой передачей. Сейчас он восстанавливается от травмы колена.

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