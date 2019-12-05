Гениальный гол Месси на тренировке доказывает, что он полностью заслужил «Золотой мяч»
Лео – это оспа, от которой нет вакцины.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил потрясающий мяч на тренировке «сине-гранатовых».
Аргентинец двумя легкими движениями ушел от двух соперников и черпачком закинул мяч точно в девятку. «Ты никогда не знаешь, когда и насколько быстро Лео обыграет тебя и забьет гол», – прокомментировали эпизод в официальном твиттере «Барсы».
- 2 декабря Месси стал первым в истории футболистом, который выиграл шесть «Золотых мячей».
- В чемпионате Испании-2019/20 Лео провел девять матчей, забил девять мячей и отдал пять голевых передач.
Представитель France Football описал реакцию Месси на новость о шестом «Золотом мяче»
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