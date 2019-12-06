Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес сравнил игрока «Барселоны» Лионеля Месси с игроком «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси не нужно было ходить в спортзал за час до тренировки, как Криштиану. Роналду учился, как уходить от соперников, Лео же тренировал только штрафные. Месси начал забивать со штрафных, когда начал их практиковать, но он никогда не тренировал то, как уйти от двух или трех соперников. Это у него природное.

Криштиану усердно работал над тем, чтобы стать кем он стал. Месси, естественно, тоже работал над этим. Но то, что делает Месси, удивляет даже профессионалов», – цитирует Тевеса Sport.es.

2 декабря Месси стал первым футболистом в истории, который выиграл шесть «Золотых мячей».

В чемпионате Испании-2019/20 Лео провел девять матчей, в которых забил девять голов.

Гениальный гол Месси на тренировке доказывает, что он полностью заслужил «Золотой мяч»

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