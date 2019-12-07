Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями о сроках завершения карьеры капитана команды Лионеля Месси.

После получения шестого «Золотого мяча» игрок сказал: «Я наслаждаюсь такими моментами больше, потому что конец карьеры приближается».

Тренер аргентинца подтверждает, что Лео закончит в ближайшие годы, но призывает не волноваться заранее. «Это нечто естественное и нормальное, Лео 32 года. Не думаю, что он закончит прямо сейчас, но это что-то, что витает в воздухе.

Нам не стоит сходить с ума, мы должны смотреть на это рационально. Все размышляют об уходе, когда достигают определенного возраста. Но одно то, что он думает об этом, не значит, что он закончит с футболом в ближайшие три дня», – приводит слова Эрнесто The Sun.

Лео обогнал Роналду по «Золотым мячам». У аргентинца их шесть, у португальца – пять.

«Барселона» опережает «Реал» во главе таблицы лишь по разнице мячей.

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