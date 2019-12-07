Гарет Бэйл травмировался и пропустит домашний матч «Реала» против «Эспаньола». Валлиец занимается по индивидуальной программе и не теряет времени зря – отрабатывает удары клюшкой даже на тренировках клуба.

Гиггз заявил, что на время Евро футболистам сборной Уэльса будет запрещено заниматься другими видами спорта. У Зидана с этим проще: «Клуб может сказать что-то иное, но я не собираюсь что-либо запрещать Гарету или любому другому игроку. Все они взрослые люди и знают, что им нужно делать», – приводит слова Зизу Sky Sports.

После недавней выходки Бэйла его отношения с фанатами «Мадрида» испортились окончательно – его встречают гулом с трибун.

Зидан пытался спровадить валлийца из команды еще летом, но правление клуба заблокировало трансфер.

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