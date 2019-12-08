«Барселона» в матче 16-го тура чемпионата Испании обыграла «Мальорку» – 5:2.

Счет в игре открыл страйкер каталонцев Антуан Гризманн. Волшебный ассист на Гризи оформил голкипер «Барсы» Марк-Андре Тер Штеген.

На 17-й минуте наступило время для гения Лионеля Месси. Отдайте этому парню шестой «Золотой»... А, стоп.

«Мальорка» отыграла один мяч усилиями Анте Будимира.

Месси ответил на гол Будимира через 6 минут, еще разок поразив ворота гостей ударом из-за штрафной.

Ну а затем случился гениальный гол Луиса Суареса – уругваец забил пяткой, да так, что в следующий раз наверняка попадет в девятку. Пяткой – в девятку, смекаешь, Антон Заболотный?

Во втором тайме Будимир сработал по конспектам Карпина и оформил дубль.

Под занавес встречи Месси оформил дежурный хет-трик и вырвался на первую строчку в таблице бомбардиров Примеры.

«Барса» набрала 34 очка и догнала «Реал».

В начале недели Лео Месси выиграл шестой «Золотой мяч».

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