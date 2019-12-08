Грандиозный гол Суареса пяткой и мощный хет-трик Месси – «Барса» разложила «Мальорку» на молекулы
Такой команде не помешает даже «гений» Вальверде.
«Барселона» в матче 16-го тура чемпионата Испании обыграла «Мальорку» – 5:2.
Счет в игре открыл страйкер каталонцев Антуан Гризманн. Волшебный ассист на Гризи оформил голкипер «Барсы» Марк-Андре Тер Штеген.
На 17-й минуте наступило время для гения Лионеля Месси. Отдайте этому парню шестой «Золотой»... А, стоп.
«Мальорка» отыграла один мяч усилиями Анте Будимира.
Месси ответил на гол Будимира через 6 минут, еще разок поразив ворота гостей ударом из-за штрафной.
Ну а затем случился гениальный гол Луиса Суареса – уругваец забил пяткой, да так, что в следующий раз наверняка попадет в девятку. Пяткой – в девятку, смекаешь, Антон Заболотный?
Во втором тайме Будимир сработал по конспектам Карпина и оформил дубль.
Под занавес встречи Месси оформил дежурный хет-трик и вырвался на первую строчку в таблице бомбардиров Примеры.
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