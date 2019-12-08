Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил три мяча в матче 16-го тура Примеры против «Мальорки» (5:2).

Хет-трик стал для аргентинца 35-м в чемпионате Испании, и он побил рекорд бывшего нападающего «Реала» Криштиану Роналду (34 хет-трика), выступавшего за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.

Лионель – единственный игрок в топ-5, забивший 10+ мячей в каждом из последних 14 сезонов.

Перед игрой с «Мальоркой» Месси показал публике «Золотой мяч», который вынесли на поле трое его сыновей.

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