Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил в подарок клюшку для гольфа на клубной рождественской вечеринке.

По информации Marca, футболисты сыграли в Тайного Санту. 30-летний Бэйл получил клюшку от защитника Марсело и воспринял подарок с юмором. Презент с подтекстом достался Лукасу Васкесу – ему вручили весы, потому что несколько недель назад он уронил их на ногу и сломал палец. Сербу Луке Йовичу подарили испанский словарь, чтобы он скорее освоил новый язык.

Когда сборная Уэльса вышла на Евро-2020, Бэйл позировал с флагом, на котором было написано «Уэльс, гольф, Мадрид – в таком порядке».

В «Реале» Бэйла критикуют за чрезмерное увлечение гольфом.

Бэйл имитировал игру в гольф на тренировке «Реала»

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