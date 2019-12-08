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Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на рождественской вечеринке «Реала»
В «Реале» высокие отношения.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил в подарок клюшку для гольфа на клубной рождественской вечеринке.
По информации Marca, футболисты сыграли в Тайного Санту. 30-летний Бэйл получил клюшку от защитника Марсело и воспринял подарок с юмором. Презент с подтекстом достался Лукасу Васкесу – ему вручили весы, потому что несколько недель назад он уронил их на ногу и сломал палец. Сербу Луке Йовичу подарили испанский словарь, чтобы он скорее освоил новый язык.
- Когда сборная Уэльса вышла на Евро-2020, Бэйл позировал с флагом, на котором было написано «Уэльс, гольф, Мадрид – в таком порядке».
- В «Реале» Бэйла критикуют за чрезмерное увлечение гольфом.
Бэйл имитировал игру в гольф на тренировке «Реала»
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