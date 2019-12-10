Нападающему «Реалу» Кариму Бензема грозит судебное разбирательство после того, как Верховный суд Франции отклонил его апелляцию.

В 2015 году Карима обвинили в том, что он содействовал шантажу партнера по сборной Матьё Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Форварда отстранили от игр за сборную, а в 2017 году апелляционный суд Франции отказался привлекать игрока к суду, но дело не было закрыто.

Представители футболиста попытались оспорить законность полицейского расследования – якобы сотрудник правоохранительных органов выдавал себя за друга Вальбуэна, однако суд постановил, что все было в рамках закона.

Действительность доказательств остается в силе, и форвард, возможно, окажется на скамье подсудимых, когда расследование будет окончено.

«Мы разочарованы. В том, что Верховный суд говорит нечто противоположное тому, что было сказано два года назад, есть что-то шизофреничное. Но Бензема никогда не боялся того, что ему придется предстать перед судьями. Он готов доказать, что не имеет ничего общего с тем, в чем его обвиняют», – цитирует агента игрока AFP.

Ранее суд запретил Бензема выходить на связь с Вальбуэна, а Федерация футбола Франции отстранила его от национальной команды.

Позже суд снял запрет, но Карим так и не вернулся в сборную.

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