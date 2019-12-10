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«Поймаю после игры и изнасилую». Фанат осыпал угрозами 16-летнюю девушку-лайнсмена
Клуб, за который болеет этот парень, столкнется с серьезными санкциями.
Матч одной из региональных испанских лиг между командами «Чилегуа» и «Хандиа» закончился скандалом.
Как сообщает The Sun, ссылаясь на местные источники, в конце игры между футболистами завязалась потасовка. В это время один из болельщиков приблизился к 16-летней девушке-лайнсмену и осыпал ее угрозами.
«Если я поймаю тебя после игры, то изнасилую», – сказал фанат.
- Факт оскорблений в адрес помощника рефери нашел отражение в послематчевом протоколе.
- Фанатом, оскорбившим девушку, оказался болельщик «Хандиа» – теперь этот клуб может столкнуться с серьезными санкциями.
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