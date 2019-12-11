Полиция Каталонии выступила против проведения матча «Барселона» – «Реал» 18 декабря.

По информации La Sexta, полицейские не уверены, что гарантируют полную безопасность во время проведения Класико. В этот день в Каталонии ожидаются новые акции протестов, а из-за нехватки сотрудников будет невозможно организовать безопасный проезд автобуса «Реала».

Изначально матч 10-го тура чемпионата Испании был назначен на 26 октября, его перенесли из-за протестов.

«Барселона» и «Реал» делят в турнирной таблице первое место, набрав по 34 очка.

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