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«Барселона» предложила контракт лучшему бомбардиру MLS, уделавшему Ибрагимовича
Каталонцы опять подписывают возрастного игрока.
«Барселона» предложила контракт 30-летнему мексиканскому нападающему Карлосу Веле, выступающему в MLS за «Лос Анджелес».
В прошедшем сезоне он наколотил 34 гола и побил рекорд лиги по мячам за одну кампанию, принадлежавший Джовинко.
Как сообщает партнер Велы по сборной Мексики Джонатан дос Сантос, у игрока буквально лежит контракт на столе. «Это правда, что у него есть предложение от «Барсы», и я не знаю, что он собирается делать. Он очень счастлив в Лос-Анджелесе, рад играть здесь.
Это уникальная возможность. «Барселона» – лучшая команда в мире. Как мексиканец, я надеюсь, что сделка состоится», – рассказал игрок в интервью W Radio.
- Прошлой зимой «Барселона» арендовала у «Сассуоло» Кевин-Принса Боатенга.
- Ганцу на тот момент был 31 год. Он практически не играл за каталонцев.
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