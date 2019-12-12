Getty Images

«Барселона» предложила контракт лучшему бомбардиру MLS, уделавшему Ибрагимовича

«Барселона» предложила контракт лучшему бомбардиру MLS, уделавшему Ибрагимовича
Eurosport

19 мин. назад

Каталонцы опять подписывают возрастного игрока.

«Барселона» предложила контракт 30-летнему мексиканскому нападающему Карлосу Веле, выступающему в MLS за «Лос Анджелес».

В прошедшем сезоне он наколотил 34 гола и побил рекорд лиги по мячам за одну кампанию, принадлежавший Джовинко.

Как сообщает партнер Велы по сборной Мексики Джонатан дос Сантос, у игрока буквально лежит контракт на столе. «Это правда, что у него есть предложение от «Барсы», и я не знаю, что он собирается делать. Он очень счастлив в Лос-Анджелесе, рад играть здесь.

Это уникальная возможность. «Барселона» – лучшая команда в мире. Как мексиканец, я надеюсь, что сделка состоится», – рассказал игрок в интервью W Radio.

  • Прошлой зимой «Барселона» арендовала у «Сассуоло» Кевин-Принса Боатенга.
  • Ганцу на тот момент был 31 год. Он практически не играл за каталонцев.

Лулинья, Божинов, Нилмар. Где сейчас суперталанты футбола по версии FIFA

Eurosport в ОК

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте