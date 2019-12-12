«Барселона» предложила контракт 30-летнему мексиканскому нападающему Карлосу Веле, выступающему в MLS за «Лос Анджелес».

В прошедшем сезоне он наколотил 34 гола и побил рекорд лиги по мячам за одну кампанию, принадлежавший Джовинко.

Как сообщает партнер Велы по сборной Мексики Джонатан дос Сантос, у игрока буквально лежит контракт на столе. «Это правда, что у него есть предложение от «Барсы», и я не знаю, что он собирается делать. Он очень счастлив в Лос-Анджелесе, рад играть здесь.

Это уникальная возможность. «Барселона» – лучшая команда в мире. Как мексиканец, я надеюсь, что сделка состоится», – рассказал игрок в интервью W Radio.

Прошлой зимой «Барселона» арендовала у «Сассуоло» Кевин-Принса Боатенга.

Ганцу на тот момент был 31 год. Он практически не играл за каталонцев.

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