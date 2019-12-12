Трое испанских футболистов приговорены к 38 годам тюрьмы за изнасилование девочки

Испанские футболисты Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование 15-летней девочки, сообщает Associated Press.

В 2017 году игроки позвали девочку в арендованные апартаменты, где совершили насилие. Спортсмены не признали свою вину: по их словам, они действительно находились в этой квартире, но секса с подростком у них не было. Также они заявили, что не знали точного возраста девочки.

Куадрадо, Родригес и Кальво выступали за клуб «Арандина» из четвертой испанской лиги.

В группе 8 Терсеры «Арандина» идет на шестой строчке. В турнире выступает 21 команда.

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