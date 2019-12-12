Getty Images

Трое испанских футболистов приговорены к 38 годам тюрьмы за изнасилование девочки

Трое испанских футболистов приговорены к 38 годам тюрьмы за изнасилование девочки
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Во время суда спортсмены не признали свою вину.

Испанские футболисты Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование 15-летней девочки, сообщает Associated Press.

В 2017 году игроки позвали девочку в арендованные апартаменты, где совершили насилие. Спортсмены не признали свою вину: по их словам, они действительно находились в этой квартире, но секса с подростком у них не было. Также они заявили, что не знали точного возраста девочки.

  • Куадрадо, Родригес и Кальво выступали за клуб «Арандина» из четвертой испанской лиги.
  • В группе 8 Терсеры «Арандина» идет на шестой строчке. В турнире выступает 21 команда.

Отсидевший за педофилию Джонсон прогулялся по Мидлсбро в футболке с надписью «Свежий ребенок»

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте