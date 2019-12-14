Лионель Месси – один из двух самых популярных футболистов мира. Менее двух недель назад он выиграл шестой «Золотой мяч», установил мировой рекорд и обошел главного конкурента из «Ювентуса» и сборной Португалии. Комментаторы всех стран на всех языках объявляют его голы одинаково неизменно – «Ме-е-е-е-есси-и-и-и». Вот только это не полная фамилия аргентинского виртуоза.

На самом деле, у Лионеля двойное родовое имя – Месси-Куччиттини. Все очень просто – его папа Хорхе носит фамилию Месси, а мать Селия – Куччиттини. Лео нигде не упоминает, что пробил удвоение фамилии, но это до сих пор остается малоизвестным фактом.

Лионель Месси («Барселона»), его родители и семья – отец Хорхе, мать Селия Куччиттини, племянник Томас и брат Матиас, 12 октября 2003 года, Росарио, АргентинаGetty Images

Вот доказательства. В июне 2016 года юристы Месси выиграли суд против журналиста газеты La Razon, который после поражения Аргентины в финале чемпионата мира назвал Лео «Нандролоно» [нандролон – анаболический стероид, который колют детям с задержкой гормона роста]. Власти обязали издание, редактора и колумниста выплатить больше 70 тысяч евро обиженному Лионелю. Капитан «Барсы» обещал перевести деньги на благотворительность.

Спустя год сторона аргентинца подтвердила донат. «Футболист Лионель Андрес Месси-Куччиттини пожертвовал 72 783,20 евро организации «Врачи без границ», – объявил в ноябре 2017-го пресс-офицер игрока.

И еще. В апреле 2018 года футболист зарегистрировал на территории Евросоюза товарный знак Messi для продажи спортивной одежды и оборудования. Он семь лет судился, чтобы Бюро интеллектуальной собственности ЕС признало за ним это право. Ведомство долго отказывало, потому что уже имело в списке трейдмарк испанской компании MASSI, фонетически похожей на фамилию капитана «Барселоны».

Европейский суд общей юрисдикции начал пресс-релиз следующей фразой: «В августе 2011 года футболист Лионель Андрес Месси-Куччиттини обратился в Бюро интеллектуальной собственности ЕС, чтобы зарегистрировать торговую марку MESSI для спортивной и гимнастической одежды, обуви и экипировки». То есть лучший футболист планеты использует полную фамилию для подписи в важных документах, но для краткости остается Лео Месси.

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Родители Лионеля давно развелись, но по-прежнему участвуют в жизни сына. Например, Хорхе Месси остался агентом и менеджером 32-летнего сына, а лицо матери Селии игрок набил в качестве тату под левой лопаткой. Лео близок с родственниками, и это совсем не та история, как у голландца Мемфиса Депая, который упорно пишет на футболке имя, а не фамилию, чтобы не ассоциироваться с папашей, бросившим его в детстве.

В Аргентине нет традиции двойной фамилии. Изначально там использовали только родовое имя отца, но в дальнейшем под влиянием испанской привычки (и из-за родственников из Европы) детей регистрировали и с фамилией папы, и с фамилией мамы. После свадьбы женщины оставляли девичье прозвание, но приплюсовывали фамилию мужа с союзом «de». Так условная Мария Лопес становилась Марией Лопес де Мартинес.

Но у Лионеля не такая ситуация. Он сразу представлялся всем как Месси. Одинарная фамилия написана и в знаменитом контракте с «Барселоной», который набросали на салфетке. В клубе бережно хранят первое удостоверение игрока, выданное Федерацией футбола Каталонии. В графе «Имя и фамилия» и в 2001-м, и в 2002-м четко указано – «Лионель Андрес Месси». Там же стоит корявая подпись 13-летнего мальчика, в которой тоже ясно угадывается «Lionel Messi».

В мире победившего бизнеса Лео логично решил, что не нужно крушить стереотипы и напирать на то, что он вовсе не Месси, а Куччиттини. Он уже вошел в историю под фамилией отца и сделал ее мировым брендом, а их противостояние с Криштиану никогда не превратится в баттл Месси-Куччиттини/Роналду душ Сантуш Авейру. Лионель лишь подчеркнул, что носит частичку и отца, и матери, и сохранил дух семьи в век капитализации личных брендов.

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