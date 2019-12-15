«Барселона» пожалуется на действия судьи в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад».

По информации Diario Sport, «Барса» отправит письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола. Президенту клуба Жозепу Бартомеу не понравилось решение арбитра Хосепа Альберолы Рохаса не смотреть видеоповтор в эпизоде, где футболист «Сосьедада» Диего Льоренте схватил за футболку Жерара Пике в штрафной.

В качестве контрпримера каталонцы приведут аналогичный эпизод из матча: Бускетс схватил за футболку Льоренте, и «Сосьедад» получил право на пенальти.

Матч завершился со счетом 2:2, в составе сине-гранатовых забили Гризманн и Суарес.

Потерей очков «Барса» дала «Реалу» шанс обогнать ее в турнирной таблице накануне Класико.

15 декабря мадридцы сыграют с «Валенсией».

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