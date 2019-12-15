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«Закончу дела здесь и вернусь». Азар намекнул фанату на камбэк в «Челси»
Бельгиец скучает по бывшей.
Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар в разговоре с болельщиками сообщил, что после «Мадрида» хотел бы перебраться обратно в «Челси».
28-летний футболист покинул Лондон прошлым летом, но, похоже, уже скучает по английской команде. Вот такой диалог состоялся у игрока с фанатами «синих».
– Мы по тебе скучаем.
– Когда я закончу здесь со всеми делами – то вернусь.
– Смотришь игры «Челси»?
– Да, когда получается – смотрю. Но не каждый матч.
- В данный момент Эден восстанавливается от травмы.
- Бельгиец провел в «Челси» семь лет.
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