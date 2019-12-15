Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар в разговоре с болельщиками сообщил, что после «Мадрида» хотел бы перебраться обратно в «Челси».

28-летний футболист покинул Лондон прошлым летом, но, похоже, уже скучает по английской команде. Вот такой диалог состоялся у игрока с фанатами «синих».

– Мы по тебе скучаем.

– Когда я закончу здесь со всеми делами – то вернусь.

– Смотришь игры «Челси»?

– Да, когда получается – смотрю. Но не каждый матч.

В данный момент Эден восстанавливается от травмы.

Бельгиец провел в «Челси» семь лет.

Роналду или Азар? Угадай, кто круче и быстрее в FIFA 20

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке