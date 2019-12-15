Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался отвечать на вопрос о страйкере «ПСЖ» Килиане Мбаппе, хотя раньше намекал на возможный переход игрока в «Мадрид».

Французский тренер говорил о любви соотечественника к испанскому гранду, на что получил ответку от спортдира «ПСЖ», но не остался в долгу.

На прошедшей пресс-конференции менеджера снова спросили про нападающего, но он был более сдержан. «Он игрок «ПСЖ», и я не собираюсь комментировать происходящие там вещи. Это показало бы недостаток уважения. Что касается всего остального, люди в курсе, что я очень хорошо знаю Килиана, но нужно уважительно относиться к определенным вещам», – цитирует француза фанатский сайт realmadrid.com.

Мбаппе – чемпион мира в составе сборной Франции.

Зидан выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов.

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