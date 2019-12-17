Каталонская полиция примет беспрецедентные меры безопасности перед перенесенным матчем чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

По информации La Sexta, команды будут проживать в одном отеле, а потом одновременно выедут на стадион двумя автобусами. Безопасность передвижения обеспечат 12 охранных фургонов.

Матч состоится 18 декабря. Изначально он был запланирован на 26 октября, но из-за протестов в Каталонии игру пришлось перенести.

«Реал» и «Барселона» потеряли очки в последнем туре. Команды делят первое место чемпионата Испании, набрав по 35 баллов.

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