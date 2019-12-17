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Месси сравнил Азара и Роналду перед Класико
Лео считает обоих классными футболистами.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси оценил возможности нападающего «Реала» Эдена Азара перед Класико и сравнил его с Криштиану Роналду.
«Азар – очень качественный игрок. Он относится к типу футболистов, которые могут разбалансировать оборону соперника, но при этом он отличается от Роналду. У них разные характеристики. Заменить Криштиану очень трудно, но Азар тоже отличный футболист», – цитирует 32-летнего Месси Marca.
- «Реал» и «Барса» сыграют на «Камп Ноу» 18 декабря.
- Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019-го, годом ранее Роналду ушел из мадридского клуба в «Ювентус».
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