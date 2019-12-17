На одном из главных проспектов Барселоны – Пасео-де-Грасия – появился граффити с изображением поцелуя Жерара Пике и Серхио Рамоса.

Как сообщает AS, автором граффити выступил художник Tvboy, который ранее уже представлял подобную работу с поцелуем Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Новый рисунок Tvboy призван помочь диалогу между Испанией и Каталонией, чьи граждане настаивают на полной автономии.

Завтра, 18 декабря, «Барселона», за которую выступает Пике, и «Реал», за который играет Рамос, проведут матч в рамках чемпионата Испании. Начало – в 22:00 мск.

Проследить за игрой можно при помощи текстовой трансляции Eurosport.ru.

Интенсивная тренировка «Реала» перед Класико с участием развеселого Бэйла и хмурого Зидана

Подписывайся на нас в инстаграме