Other Agency
Граффити с жарким поцелуем Пике и Рамоса озарил главный проспект Барселоны накануне Класико
Мир да любовь!
На одном из главных проспектов Барселоны – Пасео-де-Грасия – появился граффити с изображением поцелуя Жерара Пике и Серхио Рамоса.
Как сообщает AS, автором граффити выступил художник Tvboy, который ранее уже представлял подобную работу с поцелуем Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Новый рисунок Tvboy призван помочь диалогу между Испанией и Каталонией, чьи граждане настаивают на полной автономии.
- Завтра, 18 декабря, «Барселона», за которую выступает Пике, и «Реал», за который играет Рамос, проведут матч в рамках чемпионата Испании. Начало – в 22:00 мск.
- Проследить за игрой можно при помощи текстовой трансляции Eurosport.ru.
Интенсивная тренировка «Реала» перед Класико с участием развеселого Бэйла и хмурого Зидана
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте