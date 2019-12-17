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Граффити с жарким поцелуем Пике и Рамоса озарил главный проспект Барселоны накануне Класико

Граффити с жарким поцелуем Пике и Рамоса озарил главный проспект Барселоны накануне Класико
Eurosport

1 час назад

Мир да любовь!

На одном из главных проспектов Барселоны – Пасео-де-Грасия – появился граффити с изображением поцелуя Жерара Пике и Серхио Рамоса.

Как сообщает AS, автором граффити выступил художник Tvboy, который ранее уже представлял подобную работу с поцелуем Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Новый рисунок Tvboy призван помочь диалогу между Испанией и Каталонией, чьи граждане настаивают на полной автономии.

  • Завтра, 18 декабря, «Барселона», за которую выступает Пике, и «Реал», за который играет Рамос, проведут матч в рамках чемпионата Испании. Начало – в 22:00 мск.
  • Проследить за игрой можно при помощи текстовой трансляции Eurosport.ru.

Интенсивная тренировка «Реала» перед Класико с участием развеселого Бэйла и хмурого Зидана

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