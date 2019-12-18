Зидану не купили Погба, но он нашел замену в системе «Реала». Вальверде – тактическая машина

Одно из главных решений Зинедина Зидана во время первого срока с «Реалом» – выдвижение в состав Каземиро. Опорника раскрыл еще Рафа Бенитес, но решающее класико испанец провел без него. Коуч пошел на поводу у Флорентино Переса, выпустил атакующий состав и получил сразу четыре пощечины от «Барселоны». Зидан за счет авторитета гарантировал, что президент не будет вмешиваться в его работу.

Что было дальше знают и без шоу на YouTube. С Каземиро «Мадрид» построил уникальную полузащиту, Зидан добился ценного баланса в игре, а команда взяла три Лиги чемпионов подряд. Бразилец шикарно склеивал команду и позволял творить Тони Кроосу и Луке Модричу. В этом была как необходимость, так и тонкий расчет: в атаке у «Мадрида» зажигали сплошь игроки штрафной – задача по созданию моментов легла на полузащитников.

Федерико ВальвердеGetty Images

Прошлым летом Зидан решал аналогичную головоломку. Француз непременно хотел полузащитника от штрафной до штрафной, хотя кандидатуры (Погба, Эриксен, Ван де Бек) сильно отличались друг от друга по характеристикам. В конце концов Зидан остановился на фигуре Погба, тем более что у клуба сохранились неплохие связи с «Юнайтед»: за последние 15 лет «Мадрид» забрал оттуда Бекхэма, Ван Нистелроя и Криштиану.

Пожалуй, впервые Перес настоял на своем: по мнению главного босса, Погба не стоил тех денег, которые запросил «МЮ». Похоже, Зидан обиделся – перед стартом сезона француз вообще мог покинуть «Мадрид». По прошествии уже трех месяцев стало очевидно: решение Переса было абсолютно правильным благодаря ворвавшемуся в состав Феде Вальверде.

Уругваец говорит, что чувствует себя как и прежде – просто еще одним игроком «Реала». По факту Вальверде позволил найти баланс, который требовался новой версии «Мадрида». В атакующей троице Зидана наконец есть игроки, создающие остроту – Азар, Родриго, отчасти Винисиус. Соответственно, от полузащиты нужна просто поддержка в защите – Вальверде идеально подходит на эту роль.

Федерико Вальверде в матче чемпионата ИспанииGetty Images

Грубо говоря, Феде не такой оборонительный, как Каземиро, но и не такой атакующий, как Модрич, Кроос, Хамес или Иско. Показательно, что Зидан ротирует в полузащите именно эту четверку, а Вальверде почти не трогает. Благодаря длинному шагу уругваец добился сравнений с молодым Стивеном Джеррардом – он покрывает огромные пространства, что очень важно для постаревшей команды.

Важность Вальверде ярко подчеркнули игры с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. В первой Зидан выпустил атакующую полузащиту, которая не могла ни прессинговать, ни глубоко защищаться. Во второй появился Вальверде – он шикарно отработал двойную роль (бокс-ту-бокс, правый полузащитник), благодаря чему «Мадрид» выдал один из лучших матчей в сезоне.

В тактическом плане польза от Феде выражается в прессинге. В первом матче с «Парижем» «Реал» провел на своей трети поля 31% времени, во втором – 18%. Такая разница – не только влияние «Бернабеу», но и поддержка Вальверде. Робби Данн из StatsBomb тоже подсветил этот момент: если на старте сезона «Мадрид» почти не прессинговал и подставлял Тибо Куртуа, то с вторжением Феде начал душить соперников. Показатели уругвайца в отборе и прессинге намного выше средних показателей по Ла Лиге.

Проблемы в прессинге часто ставили в вину Зидану – бывший тренер «Бетиса» Кике Сетьен даже рассуждал о них на пресс-конференции. Шанс для Вальверде – одна из попыток их решить. «Зидан просит меня добавить в физике, чтобы я мог прессинговать, атаковать и потом возвращаться в защиту. Также он просит меня чаще врываться в штрафную. Он даже шутит, что я попадаю во вратаря, потому что повторяю это на тренировках», – рассказывал Вальверде.

Пока Феде берет чтением эпизодов и активностью. В детстве его не просто так называли «маленькой птичкой» – Вальверде носился от штрафной до штрафной. Голову же включает, когда нужно выбрать, кого запрессинговать. В эпизоде ниже Феде оставил своего соперника, чтобы задавить другого – вовремя смекнул, что у того уйдет время на обработку заброса, поэтому риск оправдал себя. После отбора «Реал» забил «Гранаде» еще один мяч.

Соперник еще не принял мяч – Вальверде уже пошел в прессингEurosport

«Он всегда гонится за мячом, благодаря этому мы забили два мяча из четырех. Феде – современный игрок, он выполняет большую роль как в защите, так и в нападении. Он заслуживает быть в команде», – сиял Зидан после игры.

Несмотря на шуточки Зизу по поводу ударов, Вальверде забил два мяча за последний месяц. Одно из объяснений – понимание, когда включаться в атаку. В этом Феде постепенно прибавляет. Уругваец неплохо сканирует и пространство в опорной зоне соперника, и в самой штрафной. Первый гол «Парижу» родился как раз из такого момента – Вальверде обошел Марко Верратти на рывке.

Вальверде показывает, чтобы ему отдали на ход в штрафную – Верратти не успеваетEurosport

Слабое место Феде – безусловно, игра с мячом. Но даже эта проблема выражается лишь на контрасте с более атакующими партнерами: Модрич делает на 10 передач больше в среднем за игру, Кроос – на 30. Такой же расклад – в созданных моментах: Лука генерирует их в два раза чаще, Тони – в три.

Похвально, что даже тут Вальверде делает правильные шаги. Хороший пример – гостевой матч с «Эйбаром». Хозяева – монстры прессинга в Ла Лиге. Без достойного паса и выявления пространств очень легко стать жертвой на их маленьком поле. Вальверде справился. Уругваец классно комбинировал с Модричем и находил зоны, чтобы разорвать прессинг «Эйбара». Его открывание в эпизоде ниже позволило отрезать сразу пятерых соперников.

Вальверде открывается в центре поля – пас на него отрезает пятерку игроков «Эйбара»Eurosport

Возможно, следующий большой вызов для Феде – персональная игра по Лео Месси в Класико. С этой информацией перед матчем вышла авторитетная AS. Бэкграунд у такого решения тоже есть: Зидан уже дважды выставлял под Лео опекуна. В конце 2016-го с ним плотно сыграл Модрич, в конце 2017-го – Ковачич. Результаты были разными: у Луки получилось (достойные 1:1 на «Камп Ноу»), у Матео – нет (0:3 на «Бернабеу»).

Тот факт, что тренд вообще может повториться (еще одно Класико в конце года, еще один персональный соперник для Месси), говорит не только о тактических принципах Зидана, но и о статусе Вальверде в команде. Он уже сделал «Мадрид» надежнее и сбалансированнее – об этом кричит даже статистика пропущенных мячей. Выезд к «Барсе» с потенциальной тяжелейшей задачей – лучшая проверка Вальверде.

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