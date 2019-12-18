«Барселона»

Не ври, что не скучал по рубке «Реала» и «Барсы», ведь последнее Класико состоялось аж восемь месяцев назад – тогда коучем «Мадрида» был Сантьяго Солари. С марта произошло много интересного, что делает историческое противостояние еще привлекательнее.

Особой стратегической значимости дерби не несет – до конца чемпионата еще куча матчей. Но интригу подогревает двоевластие в Примере: команды идут вровень и даже ошибаются синхронно.

Изначально битва планировалась на 26 октября, но из-за протестов в Каталонии ее перенесли почти на два месяца. Класико пройдет в середине недели после тяжелых матчей на выходных: «Барса» неудачно сгоняла к «Реал Сосьедад», а «Мадрид» ушел от поражения на «Месталье».

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Барселоны» две потери, но Артура и Усмана Дембеле вряд ли можно назвать ключевыми игроками. У «Реала» все намного сложнее: в заявку не попали Марсело, Эден Азар, Хамес Родригес, Лукас Васкес и Марко Асенсио.

По информации Marca, это может заставить Зидана выбрать схему 4-4-2 с Гаретом Бэйлом в атаке.

Эден АзарGetty Images

Форма

За три дня до Класико каталонцы сгоняли ничью с «Реал Сосьедад» (2:2) – это единственная осечка в восьми последних матчах. Вальверде закидывают претензиями со всех сторон, но команда все еще первая в Примере и Лиге чемпионов.

У «Реала» тоже все неплохо – Зидан не проигрывает ровно два месяца, вышел в плей-офф ЛЧ и не отстает от «Барсы». Но осечек было больше: ничьи с «Валенсией», «ПСЖ» и «Бетисом». Зато с характером полный порядок – ничья с «летучими мышами» была добыта на последних секундах.

Кто что сказал

Лионель Месси, форвард «Барселоны»: «Когда мы играем на «Бернабеу», у нас чаще появляются свободные зоны. Они стараются идти вперед большими силами, ведь именно этого публика требует от команды. Это открывает для нас возможности в атаке. На «Камп Ноу» «Реал» сыграет компактно, игра станет для нас более закрытой».

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Мы должны направить всю нашу энергию на то, что будет происходить на поле. О Класико очень много говорят, но, в конечном счете, все хотят увидеть красивый футбол. Я ни о чем не беспокоюсь. Мы всегда рады играть в Класико. Помню, как я ждал таких моментов во время карьеры игрока. Мы живем для того, чтобы играть в таких матчах».

Лицом к лицу

Команды по 72 раза побеждали друг друга в чемпионате Испании.

Месси не забивал и не ассистировал в трех Класико подряд. Если промолчит в четвертом – установит личный антирекорд.

«Реал» не побеждает «Барсу» в Примере уже шесть матчей подряд. Это худший результат с 2011-го, когда «Мадрид» не побеждал в семи играх кряду.

Это Класико станет для Рамоса 43-м в карьере – лучшее достижение в истории противостояния.

Месси по этому показателю может сравняться с Хави (42).

Зидан не проигрывает на «Камп Ноу» уже четыре матча (две победы и две ничьи). Если не проиграет и теперь, то побьет рекорд среди коучей «Реала».

Зинедин ЗиданGetty Images

Люди в черном

Встречу обсудит Алехандро Эрнандес Эрнандес, и фанаты «Реала» вряд ли этому рады. 37-летний арбитр работал на трех Класико, и «Мадрид» в них наковырял лишь одну ничью. Особая неприязнь к Эрнандесу Эрнандесу у Рамоса – Серхио дважды был удален им в битвах с «Барселоной».

У «Реала» 12 побед и шесть поражений в 20 матчах при Алехандро, у каталонцев – 15 побед и три поражениях в 22-х.

В центре внимания

Герой

В последнее время «Барселона» стала еще более зависимой от Месси, и он не подводит: Лео настрелял 12+6 в 11 матчах Примеры. Теперь, без Криша, к нему приковано все внимание. Месси промолчал в трех Класико подряд – вы представляете, что он промолчит в четвертом? Такого в его карьере еще не случалось, и не случится в среду.

Букмекеры согласны – коэффициент на то, что Лео станет MVP матча, составляет 3,20. В тройку потенциальных героев так же попали Луис Суарес (6,30) и Карим Бензема (7,70).

Неудачник

Появление Бэйла в старте под большим вопросом, но Зизу лучше не надеяться на валлийца. Он слабо тренируется, не ищет мотивацию и не интересуется футболом (в игре с «Валенсией» он подкидывал бутылочку на скамейке, когда все смотрели матч). Проблемы с составом могут вынудить Зидана на риск, но сложно представить, что такой Бэйл зажжет в Класико. А вот еще раз обделаться перед фанатами – легко.

Гарет БэйлGetty Images

Победа «Барселоны»: 1,80

Ничья: 4,25

Победа «Реала»: 4,26

На что лучше поставить

Вин каталонцев за 1,80

Кажется, «Реал» нащупал игру, но все равно далек от того «Мадрида», который при Зизу взял три Лиги чемпионов. За победу «Барсы» кричат три ключевых фактора.

Во-первых, на текущий момент каталонцы все же предпочтительнее «Реала» в игровом плане. Как бы ни критиковали Вальверде, но проблем у «блауграны» меньше, чем у заклятого соперника.

Во-вторых, у каталонцев больше сил. У них был лишний день отдыха + они играют дома и освобождены от перелетов. «Реал» рубился с «Валенсией», когда «сине-гранатовые» спали, а потом пыхтел в самолете, когда соперник готовился к матчу.

В-третьих, потери «бланкос» существеннее. Азар и Марсело могли сделать разницу на «Камп Ноу», но не попали даже в заявку. Вальверде имеет состав сильнее, да лавку побогаче.

Не ничья и обе забьют за 2,05

Фаворита матча мы уже определили – «Реал» слишком ослаб и устал, чтобы спастись на «Камп Ноу», но на гол все же наиграет. За это говорят и скиллы Бензема (10+5 в 10 последних матчах), и атакующая форма «Мадрида» (один матч без голов из последних 11).

Тем более что в последний раз «бланкос» не забили на «Камп Ноу» в 2010-м (12 результативных игр подряд).

Карим БенземаGetty Images

Больше 6,5 желтых карточек и удаление за 3,55

Рискованная ставка, но все же вполне возможное событие. Во-первых, Класико всегда получается горячим: грубые фолы, провокации, симуляции. Во-вторых, на матч выбран подходящий арбитр. Назначение Эрнандеса Эрнандеса выглядит таким противоречивым, что журналисты даже спросили об этом Зидана: «Каждый волен говорить то, что считает нужным. Это не мое дело».

Но факт в том, что в двух из трех Класико при Алехандро эта ставка сыграла. Он выбил удаление и семь желтых в 2016-м, выстрелил красной и восемью желтыми в 2018-м. Только в 2017-м он ограничился 1+5. Учитывая истерию обоих клубов по поводу судейства (и каталонцы, и мадридцы жаловались на арбитров), есть все шансы, что обстановка окажется еще более напряженной и взвинченной.

Судья лично посмотрит VAR за 2,40

Ставка, плавно вытекающая из предыдущей. На Эрнандеса Эрнандеса обрушилось большое давление еще до матча, поэтому каждое его действие рассмотрят под микроскопом. Зачем ему рисковать, когда под рукой есть VAR? При любом удобном случае Алехандро сгоняет к монитору, а Класико – как раз тот матч, когда спорных событий будет много.

Где смотреть матч

Прямая трансляция – Матч-ТВ, 22:00 (мск)

Ориентировочные составы

«Барселона»

«Реал»

Вопрос дня

За кого ты в Класико? Опрос 20 голосов За «Барселону» За «Реал»

Следить за матчем можно тут

Самый бодрый букмекер

Самый бодрый инстаграм и бомбический телеграм