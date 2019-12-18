Роналдиньо вернул футбол в Класико и заслужил овацию на «Бернабеу». Такого не добился даже Месси

По легенде Флорентино Перес отказался от трансфера Роналдиньо из «ПСЖ» в 2003-м из-за внешности бразильца. «Он настолько уродлив, что его покупка потопила бы бренд», – объяснил один из помощников эксцентричного президента в разговоре с El Pais. К тому же Фло беспокоился, что страсть к ночной жизни Парижа развратила наивного дриблера. Вместо Ронни «Реал» заполучил секс-символа мирового футбола – конфликт Дэвида Бекхэма с Алексом Фергюсоном в «МЮ» очень кстати достиг пика. Перес бросил силы на проект «галактикос», а бразилец с приподнятыми бровями, глуповатой улыбкой и приплюснутым носом перешел в «Барсу».

Эффект бабочки сработал против Переса через два года и три месяца, когда «Реал» встретился с каталонцами в чемпионате Испании на «Сантьяго Бернабеу». К тому моменту «Реал» не становился чемпионом два года – слишком долгий срок для команды с амбициозным владельцем и звездами. Перес постоянно искал подходящего тренера для Зинедина Зидана, Луиша Фигу, Роберто Карлоса и Роналдо. К ноябрю 2005-го «бланкос» почти год возглавлял соотечественник Роналдиньо Вандерлей Лушембурго. Перес терпел бывшего коуча сборной Бразилии, несмотря на четыре поражения в 11 турах, потому что «Реал» сохранял шансы на чемпионство.

Роналдиньо против Серхио РамосаGetty Images

«Барселона» на третий сезон Франка Райкарда находилась в похожем положении: теряла очки против «Алавеса», «Сарагосы», «Депортиво» и гналась за рванувшей вперед «Осасуной». Турнирная борьба добавила значения Класико, а принципиальное соперничество подогрело команды перед матчем. Уже тогда «Реал» и «Барса» олицетворяли разные подходы: гламурные селебрити Переса против команды воспитанников и скромных универсалов. Эдмилсон, Джованни ван Бронкхорст и Рафа Маркес не попадали на постеры подростков, как звезды «Реала». Даже 18-летний Лео Месси еще не так выделялся на фоне других талантливых воспитанников Ла Масии и играл под 30-м номером. Единственной мировой звездой той «Барсы» оставался Роналдиньо.

К тому моменту бразилец уже прославился гениальными финтами и заставил Переса пожалеть, хотя месть «Реалу» намного больше интересовала другого игрока Райкарда. Самуэль Это’О вышел на гостевое Класико заряженным, как на главный матч карьеры. Камерунец попал в «Мадрид» 15-летним застенчивым тинейджером, но так и не получил шанс в первой команде. В начале 2000-х Переса мало интересовала молодежь: Это’О отправили в три аренды за три года, а потом отпустили в «Мальорку» насовсем. Там нападающий раскрылся и с радостью перешел в «Барсу», хотя «Реал» снова вмешался: «бланкос» пытались купить права на игрока и отдать его в аренду любому клубу, кроме злейшего врага.

Неудивительно, что матч 19 ноября превратился для Это’О в месть бывшей команде. Настрой сработал: камерунец и Роналдиньо с первых минут напрягли Серхио Рамоса – 20-летний испанец явно нервничал в первом Класико. Пока будущий капитан «Реала» махал рукой лайнсмену и валялся на газоне, «Барса» захватила контроль. Четверти часа постоянного давления хватило для гола – естественно, его забил Это’О, который среагировал на прорыв Месси и прошил Икера Касильяса. Камерунец вышел на тропу войны: после гола он рванул к президентской ложе «Реала», показал на эмблему «Барсы», а потом на поле. Так Самуэль объяснил Пересу, что тот ошибался на его счет. Это разъярило фанатов «Реала», но не команду – хозяева не пробили в створ ни разу за тайм и чудом не пропустили второй мяч.

Роналдиньо, Месси и Это’ОGetty Images

До 60-й минуты Класико ничем не выделялось на фоне других исторических противостояний «Барсы» и «Реала»: игроки спорили с судьями, конфликтовали, фолили и открыто ненавидели друг друга. Но после часа игры даже сильные эмоции Это’О рассеялись от чистой магии Роналдиньо. Бразилец внезапно стартовал на левом фланге, усадил на газон Рамоса, уже в штрафной легко прошел Ивана Эльгеру и покатил мяч мимо Касильяса. Ронни отпраздновал гол с обычной искренней улыбкой – он не мстил президенту «Реала», даже если тот считал его уродливым.

Волшебник доказал статус лучшего игрока мира, а через 20 минут подтвердил величие. Казалось невероятным, но Роналдиньо удался похожий проход: он снова унизил Рамоса, а Касильяс не отразил удар даже с острого угла. Голкипер заорал на защитников почти в тот момент, когда мяч влетел в ворота. «Реал» и так провалил матч, но случившееся после дубля Ронни лишь усилило эффект. Камеры выхватили хмурого болельщика хозяев с шарфом, который поднялся и зааплодировал сопернику. За ним встали остальные – скоро весь стадион наградил бразильца овацией за его магию.

За всю историю Класико до этого матча лишь один игрок «Барсы» удостоился подобной чести – Диего Марадона после сверхъестественного прохода и гола в Кубке короля в 1982-м. «Реал» и «Барса» оставались топ-клубами, но редко проявляли взаимное уважение. Обычно статус и достижения только усиливали ненависть и провоцировали насилие. Только в тот вечер злоба уступила место восхищению, и стало очевидно, что ни один из «галактикос» не приблизился к Роналдиньо: игра бразильца наполняла восторгом независимо от того, против кого он творил.

Овация фанатов «Реала» превратилась в символ и переломный момент сезона-2005/06. Разгром психологически ослабил команду Переса. «Это самое болезненное поражение за все мое время в «Реале», – признался Эльгера. – Нам нет оправданий. Как мадридист, я чувствую грусть и боль от того, как плохо мы сыграли, и от того, что наши фанаты в конце аплодировали сопернику. У нас не было нужного отношения и силы воли». Неудивительно, что «Реал» рассыпался в пыль: из оставшихся 26 матчей чемпионата «бланкос» выиграли лишь половину и финишировали на втором месте с отставанием в 12 очков. Лушембурго лишился должности в начале декабря, а в феврале 2006-го Перес признал ошибки и объявил об отставке.

Через полмесяца после Класико Роналдиньо получил «Золотой мяч» и отреагировал на награду искренне, как всегда: «Бог дает каждому какой-то талант. Некоторые умеют писать, другие хорошо танцуют. Мне он дал умение играть в футбол, и я стараюсь пользоваться этим по максимуму». «Барселона» без проблем взяла чемпионство, но добилась не просто титула. Волшебство Роналдиньо, тактика Райкарда и талант молодого Месси заложили основу для тотального доминирования в конце 2000-х уже при Пепе Гвардиоле.

По инсайдам новый тренер избавился от Ронни и Деку сразу после назначения летом 2008-го, когда они пришли пьяными на тренировку. Пеп ограничился бы дисциплинарным штрафом, но испугался, что бразилец и португалец плохо повлияют на Месси. Считается, что из-за этого Роналдиньо не до конца реализовал уникальный талант – страсть к вечеринкам все-таки преждевременно оборвала карьеру бразильца на топ-уровне. Несмотря на это, он остается последним игроком «Барсы», который получил овацию в гостях от фанатов «Реала».

Вечный позитив и легкость бразильца по воздействию на болельщиков превзошли чистый гений Месси. Лео играет в Испании намного дольше учителя, но даже моменты аргентинца в Класико не обеспечили ему признание – после ухода Ронни между «Реалом» и «Барсой» снова вспыхнула всеобъемлющая ненависть. Назначение Жозе Моуринью в 2010-м ухудшило ситуацию: португалец развязал войну и поссорил игроков сборной Испании из разных клубов. Сейчас Класико ничем не отличается от ожесточенных противостояний «Ливерпуля» и «МЮ», «Милана» и «Интера»: клубы с историей слишком похожи, чтобы признавать заслуги другого. В XXI веке это правило не сработало лишь раз – когда импровизация Роналдиньо восхитила «Сантьяго Бернабеу» и весь мир.

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