Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс с 2013 года состоит в отношениях с дамой по имени Елена Галера. У пары двое детей, но испанец почему-то не спешит делать девушке предложение.

До встречи с Бускетсом Елена работала медсестрой и ради отношений переехала к футболисту в Барселону. В 2016 году у пары родился мальчик Энцо, а осенью 2019-го – второй сын, Леви. Галера дружит с дамами других футболистов команды – женой Месси Антонеллой Ракуццо и подругой Суареса Софьей Бальби.

Редкие голы опорник каталонцев посвящает именно ей, и испанца можно понять – ради такой красотки хочется забивать еще и еще.

Другие спортивные дамы и их фото:

Новая девушка Зверева обожает бикини. У нее тысяча купальников, и все ей чертовски идут

Дама, которая вдохновила игрока сборной России на победу в Лиге наций. Кликай и завидуй

18-летняя синхронистка публикует слишком горячие снимки. Тренер заставляет ее удалять фотографии

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме