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Главная фанатка Бускетса в Класико. Она любит победы «Барселоны» и яркие образы
Сегодня на «Камп Ноу» у Серхио будет как минимум один повод показать классный футбол.
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс с 2013 года состоит в отношениях с дамой по имени Елена Галера. У пары двое детей, но испанец почему-то не спешит делать девушке предложение.
До встречи с Бускетсом Елена работала медсестрой и ради отношений переехала к футболисту в Барселону. В 2016 году у пары родился мальчик Энцо, а осенью 2019-го – второй сын, Леви. Галера дружит с дамами других футболистов команды – женой Месси Антонеллой Ракуццо и подругой Суареса Софьей Бальби.
Редкие голы опорник каталонцев посвящает именно ей, и испанца можно понять – ради такой красотки хочется забивать еще и еще.
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