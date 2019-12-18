Игроки «Реала» приехали на Класико на автобусах без эмблемы клуба, но с угрожающими надписями

Мадридский «Реал» прибыл в столицу Каталонию, чтобы провести матч против «Барселоны».

Как сообщает Marca, футболисты и тренерский штаб «галактикос» отправились в отель «София» в Барселоне, передвигаясь на автобусах без опознавательных знаков. Зато на них были надписи: на первом – «Страх – это враг», на втором – «Да пребудет с тобой сила».

Матч «Барселона» – «Реал» состоится сегодня, 18 декабря, начало встречи – в 22:00 мск.

Проследить за игрой можно при помощи текстовой трансляции Eurosport.ru.

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