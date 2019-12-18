«Барселона» и «Реал» сыграли без забитых мячей на «Камп Ноу» в матче Ла Лиги. Одни из главных виновников – центральные защитники Жерар Пике и Серхио Рамос.

Сперва игрок каталонцев спас на стандарте после удара головой Каземиро и боднул мяч из ворот на 17-й минуте.

А на 31-й Рамос скосплеил партнера по сборной. После навеса с фланга Куртуа вынес мяч прямо на ногу Месси – аргентинец пробил в касание, но Серхио вовремя подставил ногу.

Матч завершился без голов впервые за 17 лет.

Соперники делят первую строчку турнирной таблицы.

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