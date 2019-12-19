Зидан – первый тренер в истории «Реала», который не проиграл на «Камп Ноу» в пяти матчах подряд

«Реал» сыграл с «Барселоной» вничью в выездном матче Ла Лиги – 0:0.

Для главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана это был пятый визит в столицу Каталонии, в котором он снова не проиграл – еще никому за всю историю «королевского клуба» не покорялась эта отметка.

«Сине-гранатовые» обыграли «Мадрид» дома со счетом 5:1 в октябре 2018 года, но Зизу в тот момент не было в команде.

«Реал» и «Барселона» делят первую строчку Ла Лиги.

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