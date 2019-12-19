Getty Images
Зидан – первый тренер в истории «Реала», который не проиграл на «Камп Ноу» в пяти матчах подряд
Хоть какой-то позитив в этом унылом Класико.
«Реал» сыграл с «Барселоной» вничью в выездном матче Ла Лиги – 0:0.
Для главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана это был пятый визит в столицу Каталонии, в котором он снова не проиграл – еще никому за всю историю «королевского клуба» не покорялась эта отметка.
- «Сине-гранатовые» обыграли «Мадрид» дома со счетом 5:1 в октябре 2018 года, но Зизу в тот момент не было в команде.
- «Реал» и «Барселона» делят первую строчку Ла Лиги.
adidas подготовил новую форму для сборной России. Первую забраковали из-за перевернутого триколора
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте