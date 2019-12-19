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Дом Семеду обокрали за несколько часов до Класико

Дом Семеду обокрали за несколько часов до Класико
Eurosport

54 мин. назад

Очередная жертва воришек.

Дом 26-летнего защитника «Барселоны» Нелсона Семеду обокрали за несколько часов до Класико.

По информации Marca, португалец вместе с партнерами в этот момент находился в отеле и готовился к главному матчу первой половины чемпионата. В 16:00 по Москве грабители ворвались в дом футболиста, полиция узнала о случившемся лишь через 15 минут.

  • Семеду присоединился к компании Самюэля Умтити, Артура, Жерара Пике и Жорди Альбы, дома которых тоже в разное время обкрадывали.
  • «Барселона» и «Реал» сыграли вничью – 0:0.

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