Дом 26-летнего защитника «Барселоны» Нелсона Семеду обокрали за несколько часов до Класико.

По информации Marca, португалец вместе с партнерами в этот момент находился в отеле и готовился к главному матчу первой половины чемпионата. В 16:00 по Москве грабители ворвались в дом футболиста, полиция узнала о случившемся лишь через 15 минут.

Семеду присоединился к компании Самюэля Умтити, Артура, Жерара Пике и Жорди Альбы, дома которых тоже в разное время обкрадывали.

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью – 0:0.

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