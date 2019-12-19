В конце октября 2019 года Королевская федерация футбола Испании отменила Эль Класико, потому что матч «сине-гранатовых» и «Реала» наложился на акции протеста в Барселоне. Тогда в городе шли массовые демонстрации против ареста девяти важных участников движения за независимость Каталонии. Протестующие регулярно дрались с полицией, и на момент окончательного решения о переносе матча в Барселоне разборки шли уже четвертый день. Федерация искала решение и предлагала «блаугране» поменяться с «Реалом» кругами и сыграть в Мадриде, но в клубе категорически отказались. RFEF ничего не оставалось, кроме как перенести игру на другую дату.

За сутки до стартового свистка «Барса» выпустила на сайте памятку для фанатов перед Класико. Клубные боссы напоминали, что лучше воздержаться от политических высказываний, и, как минимум, на «Камп Ноу» не скандировать антиправительственные лозунги.

Фанат с баннером Spain, Sit and Talk на «Камп Ноу» во время матча «Барселона» – «Реал» (Мадрид), 18 декабря 2019 годаGetty Images

«Игра между «Барсой» и «Реалом» – это фестиваль футбола. И, тем не менее, он совместим с мирным выражением мнения в тех исключительных обстоятельствах, с которыми Каталония столкнулась в последнее время. «Камп Ноу» – место свободного высказывания, где приветствуются все мнения, если они выражены со всем уважением», – заявили в клубе.

Зрителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом, приезжать на арену заранее, а большие сумки оказались под запретом. Досмотр перед проходом на трибуны, разумеется, также усилили.

Фанат в испанском флаге перед «Камп Ноу» во время матча «Барселона» – «Реал» (Мадрид), 18 декабря 2019 годаGetty Images

Все из-за онлайн-группы Tsunami Democratic, которая объявила об акции протеста перед «Камп Ноу» за несколько часов до начала матча. «Привет, мир! Сегодня Цунами передаст тебе послание», – написали по-английски мятежники в твиттере. Обычно аккаунт они ведут на каталанском языке, но тут явно хотели, чтобы их услышали по всей планете. А что может быть лучше матча, который посмотрят 650 миллионов телезрителей на Земле?

На демонстрацию перед стадионом зарегистрировались более 25 тысяч человек. Сначала было сложно определить, где сторонники независимости Каталонии, а где обычные кузьмичи. Но участники акции шустро перекрыли основные проходы к арене и взметнули желто-красно-полосатые флаги с белой звездой на синем фоне – региональный символ автономии. «Надеюсь, движение поможет нашим лидерам понять, что им нужно отложить законы и начать действовать. Проблему нельзя решить насилием – только переговорами», – сказал один из сторонников, 60-летний механик Франсиско Санчес.

Уже на входе охранники находили у болельщиков маски Лионеля Месси. Очевидно, они были нужны, чтобы избежать идентификации с помощью камер видеонаблюдения на стадионе. Также стюарды не пропускали людей с плакатами «Испания, сядь и поговори». Баннеры с политическими лозунгами тут же летели в мусорное ведро. «Где же сейчас ваша свобода слова, президент Бартомеу и ФК «Барселона»? Факты противоречат тому, что вы говорили публично. Это цензура!» – закричал твиттер Tsunami Democratic под видео с изъятием плакатов.

Но, несмотря на усилия охраны, как только в Класико прозвучал стартовый свисток, фанаты «Барсы» подняли синие баннеры «Испания, сядь и поговори», а также FREEDOM [«СВОБОДА»]. На каталанском языке во время матча звучали заряды «Свободу политзаключенным». Все рекомендации клуба пошли под откос.

А пока на «Камп Ноу» шла игра, за пределами арены шли бои сторонников отделения Каталонии с полицией и местным ОМОНом. Когда «космонавты» отделяли фан-организацию «Барсы» Boixos Nois от протестующих, началось главное действие. В полисменов полетели стеклянные бутылки, в ответ омоновцы применяли дубинки и задерживали зачинщиков. Уже известно об одном арестованном, которого подозревают в броске бутылки. Поддерживающие Tsunami Democratic также подожгли четыре мусорных ведра, запах огня доносился даже до трибун «Камп Ноу».

Неспокойно было и внутри стадиона. Федерация футбола Испании оценила риски и заранее предупредила, что за любой прорыв болельщиков судья приостановит матч. Поэтому зрители даже не рыпались в сторону газона (или же стюарды четко работали), но после перерыва забросали поле надувными мячами. Арбитр Эрнандес Эрнандес действительно дал свисток на 55-й минуте и сделал паузу в игре, а сотрудники арены бросились на сбор желтых шаров.

«Барселона» со слоганом «Больше, чем клуб» не может оставаться в стороне от политической движухи. В какой-то степени Класико, матч с мадридским «Реалом», стал моделью протестов – Каталония против столицы и Короля. По последним опросам, сторонники и противники независимости региона разделились примерно пополам. Аргументом первых стало благополучие автономного сообщества, ведь на Каталонию приходится 20% ВВП всей Испании.

Футбольный клуб, как любая глобальная корпорация, придерживается нейтралитета в этом вопросе, поскольку боится потерять спонсоров и платежеспособную аудиторию. Но «сине-гранатовые» давно вышли за рамки просто спортивной команды и превратились в символ целого региона. Пока «Барса» не мешает протестам одних и сдерживает других, чтобы не переходить грань разумного. Руководство исходит из простой логики – нужно, чтобы призывы к независимости не заглушали поддержку любимых футболистов. Жалко, что в современном виде это практически невозможно.

«Барселона» – «Реал» (Мадрид) – 0:0

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