Перед игрой писал про влияние Феде Вальверде на «Реал». С энергичным уругвайцем в составе Зинедин Зидан приблизился к решению давних проблем с прессингом. Последние полтора-два месяца команда играет не только интенсивно, но и смело. Матч с «Барсой» не стал исключением, несмотря на то, что «Мадрид» был в гостях.

Сценарий кардинально отличался от предыдущих визитов Зидана на «Камп Ноу». «Реал» не давал хозяевам коротко разыгрывать мяч и встречал прессингом. Факт, который подтверждает смелость «Мадрида»: «Барселона» имела небольшой перевес по владению, но только 19% действий прошло на трети поля гостей. На трети поля каталонцев – сразу 35%. «Реал» банально зажимал их давлением. В том числе – благодаря Вальверде.

Прессинг «Мадрида» делился на две категории. Первая – команда разбирает самых техничных игроков «Барселоны» и оставляет свободным только Клемана Ленгле. Второй путь – «Реал» еще больше рискует, зажимает даже Ленгле и оставляет сзади только тройку из Каземиро, Рамоса и Варана. Они играют по атакующей троице «Барселоны» – Гризманну, Суаресу и Месси. Такой вариант прослеживался чаще.

«Реал» прессингует в семь человек. Сзади ситуация 3-в-3Eurosport

В обоих вариантах была логика. Ленгле – пожалуй, самый слабый защитник «Барсы» с точки зрения работы с мячом. Даже в этой игре он привез несколько неточных передач. Оставлять Суареса, Гризманна и Месси без подстраховки, конечно, очень опасно, но это все равно не супербыстрая и сыгранная МСН, которая была у «Барселоны» три года назад.

Показательно, как отличались действия Зидана вчера и Пепа Гвардиолы, когда он приезжал на «Камп Ноу» с «Баварией». В 2015-м Пеп тоже прессинговал персонально и тоже оставлял защитников с Суаресом, Неймаром и Месси без подстраховки. Продержался всего 15 минут – затем оценил риск и поменял схему. Зидан, напротив, прессинговал так всю игру.

В какой-то степени план оправдал себя. Во-первых, «Реал» действительно отодвинул игру от своих ворот – команда не умеет защищаться низким блоком, поэтому получила условия для надежной игры. Во-вторых, ужасный матч провел Суарес: он цеплялся за умные передачи Тер Штегена, но, как правило, неудачно. Уругваец завершил матч худшим по потерям (5) и точности передач (70%) среди игроков стартового состава.

Луис Суарес, «Барселона»Getty Images

Благодаря прессингу «Мадрид» ограничил «Барсу» всего до девяти ударов, но на этом весь позитив закончился. Главная проблема – «Реал» вообще ничего не выжал из прессинга. Отбор на чужой половине не сопровождался идеей, что дальше делать с мячом. «Мадрид» переходил на слишком неподготовленные навесы.

За всю игру их набралось 32 штуки – слишком много для команды, которая меньше владела мячом, но отбирала его у чужих ворот или вынуждала соперника выбивать. В среднем по сезону «Реал» навешивает 22 раза, но тут нужно учитывать, что «Мадрид» почти всегда имеет перевес по владению. На «Камп Ноу» его не было, шанс для более острой атаки, наоборот, был. Тем удивительнее расклад, который говорит о беспомощности в атаке.

Лучшие (если так вообще можно сказать) моменты «Мадрид» создал лишь после стандартов. Навесы с игры тонули по двум причинам – игроки банально не вытягивали по технике, либо игнорировали партнеров в хороших позициях. Чаще всего страдал Бензема.

Бензема поднимает руку, но Бэйл не замечает его и навешивает в центр штрафнойEurosport

Когда «Мадрид» заставлял «Барсу» расстаться с мячом и переходил к самостоятельным атакам, у гостей был очевиднейший вариант – благодаря Иско «Реал» мог использовать численный перевес в полузащите. У «Барселоны» вышло только три игрока в центре – Ракитич, Де Йонг и Роберто. У «Реала» – четверка из Каземиро, Крооса, Вальверде и Иско.

Кто-то из этой группы регулярно получал свободу, но, как правило, выжимал из нее лишь дальний удар. На четверых они нанесли семь ударов с игры. Шесть из них – из-за пределов штрафной. Даже не попавший в эту категорию удар Каземиро пришел после затянувшегося стандарта.

Еще одна проблема – расположение игроков в позиционной атаке и принятие решений. В первом случае команде либо недоставало футболистов в свободных зонах, либо они наоборот оказывались на одном участке поля одновременно. Во втором – просто не замечали партнеров. Самый вопиющий пример – опять с Бензема.

Семеду ушел за Иско, Бензема открылся в его зоне, но Каземиро даже не смотрит в сторону француза, хотя на него показывают даже тренерыEurosport

Несмотря на то, что «Барселона» проиграла по ударам, каталонцы оказались чуточку острее. Это продолжение негативной цепочки для гостей. «Мадрид» не только ничего не трансформировал из прессинга, но и получал полумоменты у своих ворот после того, как хозяева все-таки проходили прессинг.

В первом тайме «Барса» делала это реже, но почти всегда за счет умной игры Роберто. Серхи – мастер классного движения. В класико он в очередной раз это доказал. Именно его открывания позволяли «Барсе» доходить до чужой половины и уже там разыгрывать фирменные комбинации между Месси и Альбой. Это было неслучайно: «Мадрид» оставлял Жорди без персональной опеки. Когда прессинг работал – до него мяч просто-напросто не доходил. Когда прессинг разрывали – Альба оставался свободен и реально угрожал. Единственный явный момент в матче – именно удар испанца после паса Лео.

Роберто бежит к центру поля, чтобы открыться под пас Тер Штегена. Карвахаль не рискует так далеко уходить со своей позиции, поэтому оставляет Серхи свободнымEurosport

Роберто начинает рывок к мячу, чтобы отыграться в стеночку. Иско за ним не успеваетEurosport

После перерыва позитивные изменения закрепил Вальверде. Это помогло «Барса» вообще не чувствовать проблем от прессинга «Мадрида». Тренер поменял конфигурацию полузащитников так, чтобы их было неудобно прессинговать. Если в первом тайме «Барселона» играла по 4-3-3, а «Реал» просто зеркалил расстановку, то во втором Вальверде перешел на 4-2-3-1. На одной линии было уже два опорника (как правило, Ракитич и Де Йонг) – задавить их было сложнее.

В результате «Барса» чаще выбиралась с мячом через короткий пас и почти не оказывалась в некомфортных условиях, которыми «Мадрид» все равно не пользовался по первому тайму. Контраст заметен даже с точки зрения ударов: до перерыва соотношение было 3:12 в пользу «Реала», после – 6:5 в пользу хозяев.

Согласно данным Understat, «Барселона» наиграла 0,72 ожидаемых гола, «Мадрид» – 0,84. За смелость «Реал» получил небольшой игровой перевес, но хозяева выбивали в среднем чуть более острые удары. Символично, что итоговую разницу в 0,12 xG сделали только дальние попытки гостей. План Зидана был оправдан, но, похоже, состоял только из одной части. Ничья совершенно заслужена – правда, если кто и мог победить, то это «Барселона».

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