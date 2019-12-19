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Как минимум 60 человек пострадали в беспорядках вокруг «Камп Ноу»
За пределами стадиона было намного событийнее.
18 декабря в Барселоне состоялось Класико – главный матч испанского сезона. Сторонники независимости Каталонии воспользовались резонансом и устроили массовые беспорядки, чтобы привлечь внимание к проблеме статуса региона.
По информации Marca, около пяти тысяч протестующих собрались в окрестностях стадиона – они поджигали мусорные баки. Полиция жестко разгоняла собравшихся – в ход пошли резиновые пули.
Как сообщает 20minutos.es, в беспорядках пострадали как минимум 60 человек. У двоих диагностированы переломы, 13 были доставлены в медицинские учреждения. Серьезные травмы получили двое полицейских.
- Матч между «Барселоной» и «Реалом» закончился со счетом 0:0.
- Команды делят первую строчку таблицы.
Барселона в Класико билась за независимость. Фаны пришли в масках Месси и остановили матч с «Реалом»