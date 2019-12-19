18 декабря в Барселоне состоялось Класико – главный матч испанского сезона. Сторонники независимости Каталонии воспользовались резонансом и устроили массовые беспорядки, чтобы привлечь внимание к проблеме статуса региона.

По информации Marca, около пяти тысяч протестующих собрались в окрестностях стадиона – они поджигали мусорные баки. Полиция жестко разгоняла собравшихся – в ход пошли резиновые пули.

Как сообщает 20minutos.es, в беспорядках пострадали как минимум 60 человек. У двоих диагностированы переломы, 13 были доставлены в медицинские учреждения. Серьезные травмы получили двое полицейских.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» закончился со счетом 0:0.

Команды делят первую строчку таблицы.

Барселона в Класико билась за независимость. Фаны пришли в масках Месси и остановили матч с «Реалом»

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