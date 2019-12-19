Защитник «Реала» Рафаэль Варан продемонстрировал бедро со следами от шипов Клемана Лангле – защитник каталонцев пырнул партнера по сборной в собственной штрафной, но судья не назначил пенальти.

«Там было два чистых одиннадцатиметровых на Варане. Мы четко видели это в первом тайме, но ничего уже не изменишь», – сокрушался Рамос. Его слова приводит Tribuna.

После одного из стандартов у ворот «Барселоны» мадридцы трижды претендовали на взятие ворот – Пике вынес мяч с линии после удара Каземиро, а Варан в это время пытался отлепиться от Ракитича, схватившего его за футболку. Это первый эпизод, в котором судья мог усмотреть нарушение – второй случился через пару секунд. Все тот же Рафаэль принял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, развернулся и получил удар в бедро от Лангле – тут арбитр тоже не увидел криминала.

Глядя на это фото, становится очевидно, что как минимум контакт между игроками в том эпизоде был.

Матч закончился со счетом 0:0.

Команды делят первую строчку таблицы.

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