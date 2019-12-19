Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что команда заслужила большего в матче против «Барселоны». Директор клуба Эмилио Бутрагеньо раскритиковал работу VAR.

«Команда приложила огромные усилия. Когда вы играете в такой футбол на этом стадионе... Мы заслужили немного большего... Для меня результат недостаточно хорош», – цитирует Зидана Marca.

«Вы знаете, что мы сторонники VAR. Технология нужна, чтобы помочь рефери – он не может видеть все. VAR должен вмешаться, если налицо явная ошибка. Обескураживает, что в моменте с Вараном ничего не произошло. В нашем понимании, там было два явных фола, которые рефери не определил. Трудно понять, почему технология не используется для подобных моментов», – негодовал директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» закончился со счетом 0:0.

Команды делят первую строчку таблицы.

«Реал» сыграл смело, «Барса» была чуть острее. Но Класико – все равно тоска

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