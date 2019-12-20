Защитник «Реала» Рафаэль Варан считает, что судья Алехандро Эрнандес не поставил на нем два пенальти в ворота «Барселоны».

На 17-й минуте Класико защитник «Барсы» Клеман Лангле прямой ногой попал в бедро Варану. Чуть позже игрок «блауграны» Иван Ракитич при подаче углового придержал Варана за футболку.

«На мне было два пенальти», – заявил Рафаэль после игры. Слова француза приводит Cadena SER.

Матч «Барселоны» и «Реала» закончился вничью – 0:0.

«Барселона» и «Реал» делят первую строчку в турнирной таблице Примеры, у команд по 36 очков.

«Реал» сыграл смело, «Барса» была чуть острее. Но Класико – все равно тоска

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