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Варан – о судействе в Класико: «На мне было 2 пенальти»
В первом случае Лангле однозначно сфолил.
Защитник «Реала» Рафаэль Варан считает, что судья Алехандро Эрнандес не поставил на нем два пенальти в ворота «Барселоны».
На 17-й минуте Класико защитник «Барсы» Клеман Лангле прямой ногой попал в бедро Варану. Чуть позже игрок «блауграны» Иван Ракитич при подаче углового придержал Варана за футболку.
«На мне было два пенальти», – заявил Рафаэль после игры. Слова француза приводит Cadena SER.
- Матч «Барселоны» и «Реала» закончился вничью – 0:0.
- «Барселона» и «Реал» делят первую строчку в турнирной таблице Примеры, у команд по 36 очков.
«Реал» сыграл смело, «Барса» была чуть острее. Но Класико – все равно тоска
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