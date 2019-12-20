«Реал» хочет получить запись разговоров главного судьи Алехандро Эрнандеса Эрнандеса, который работал на матче против «Барселоны» 18 декабря.

По информации AS, мадридцы намерены прослушать аудиозапись разговора главного арбитра с судьей, отвечающим за систему VAR. «Реал» интересуют два эпизода с участием защитника Рафаэля Варана – по мнению «бланкос», Эрнандес Эрнандес должен был назначить два пенальти в ворота каталонцев. Клуб подал запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).

Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании завершился нулевой ничьей.

«Барселона» и «Реал» делят первую строчку в турнирной таблице Примеры, у команд по 36 очков.

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