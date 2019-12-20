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«Реал» запросил запись переговоров главного судьи в спорных моментах с Вараном
Как и всегда, разговоры после Класико не утихают долго.
«Реал» хочет получить запись разговоров главного судьи Алехандро Эрнандеса Эрнандеса, который работал на матче против «Барселоны» 18 декабря.
По информации AS, мадридцы намерены прослушать аудиозапись разговора главного арбитра с судьей, отвечающим за систему VAR. «Реал» интересуют два эпизода с участием защитника Рафаэля Варана – по мнению «бланкос», Эрнандес Эрнандес должен был назначить два пенальти в ворота каталонцев. Клуб подал запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).
- Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании завершился нулевой ничьей.
- «Барселона» и «Реал» делят первую строчку в турнирной таблице Примеры, у команд по 36 очков.
Варан – о судействе в Класико: «На мне было 2 пенальти»
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