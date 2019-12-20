Футболисты «Барселоны» остались разочарованными итогом матча с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.

Главный тренер «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде не ожидал появления в стартовом составе «бланкос» Иско, что привело к нарушению первоначального игрового плана каталонцев. С лишним игроком в полузащите и оттягивавшимся из штрафной Каримом Бензема «Реал» владел серединой поля и контролировал матч.

Игроки «Барсы» бегали намного больше, чем предполагали, и не воспользовались лишним днем отдыха перед Класико. Футболисты в раздевалке признали, что не выжали максимум из преимущества домашнего поля и выглядели растерянными во встрече с «Мадридом».

На слабое выступление на «Камп Ноу» повлияли также температура Серхио Бускетса и травма Артура. Об этом сообщил журналист каталонской газеты Sport Жорди Хиль.

«Барселона» и «Реал» провели 90 минут без голов – 0:0. Это первая нулевая ничья в Класико с 2002 года.

После матча на «Камп Ноу» у «сине-гранатовых» и мадридцев по 36 очков, они возглавляют таблицу чемпионата Испании, но по дополнительным показателям на первой строчке все же «Барса».

«Реал» сыграл смело, «Барса» была чуть острее. Но Класико – все равно тоска

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках