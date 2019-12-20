Экс-футболист сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал слухи о гей-романе с бывшим партнером по «Барселоне» Хосепом Гвардиолой.

«Гвардиола был большим другом, человеком, который мне очень помогал. Мы жили в одной комнате, но ничего не было – мне нравятся женщины. Сейчас я окружен дамами. Вдобавок к моей семье [у Фигу жена и трое дочерей] у меня две помощницы. Даже мои собаки – девочки!» – заявил португалец в интервью El Pais.

Также Фигу дал оценку тому, что в чемпионате Испании ни один футболист не сделал каминг-аут. «Люди очень жестокие. Ты выходишь на поле каждое воскресенье, а тебя бы атаковали не за игру, не за то, что ты показываешь на газоне. Это делают для защиты, а не из-за того, что стыдятся собственной гомосексуальности. Ведь говорить об этом просто, намного сложнее – показать, что ты гей», – считает экс-игрок «Реала», «Барсы» и «Интера».

Луиш Фигу и Хосеп Гвардиола вместе играли на «Камп Ноу» с 1995 по 2000 гг.

Фигу познакомился с женой, шведской моделью Хелен Сведин в 1996-м на танцевальном шоу Хоакина Кортеса. У пары трое дочерей – Даниэла, Мартина и Стелла.

Жиру: «Тема гомосексуализма – табу в футболе. Объявить о том, что ты гей, очень трудно»

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