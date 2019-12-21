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Месси в 9-й раз за 10 лет забил 50 голов за год
Шикарно проводил декаду.
«Барселона» обыграла «Алавес» со счетом 4:1 в домашнем матче Ла Лиги. Капитан каталонцев Лионель Месси забил один из голов.
Аргентинец оформил впечатляющее достижение – отличился в 50-й раз в течение календарного года и сделал это в шестой раз подряд. Более того, за последние 10 лет он забивал от полусотни мячей девять раз – в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.
- «Барса» вышла на первое место в Ла Лиге, у команды 39 очков.
- «Реал» на втором месте с 36-ю баллами, но у мадридцев игра в запасе.
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