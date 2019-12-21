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Месси в 9-й раз за 10 лет забил 50 голов за год

Месси в 9-й раз за 10 лет забил 50 голов за год
Eurosport

21 мин. назад

Шикарно проводил декаду.

«Барселона» обыграла «Алавес» со счетом 4:1 в домашнем матче Ла Лиги. Капитан каталонцев Лионель Месси забил один из голов.

Аргентинец оформил впечатляющее достижение – отличился в 50-й раз в течение календарного года и сделал это в шестой раз подряд. Более того, за последние 10 лет он забивал от полусотни мячей девять раз – в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.

  • «Барса» вышла на первое место в Ла Лиге, у команды 39 очков.
  • «Реал» на втором месте с 36-ю баллами, но у мадридцев игра в запасе.

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