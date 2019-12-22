Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев может перейти в петербургский «Зенит». На это намекнул футбольный агент Алексей Сафонов.

«Слышал слух, что «Зенит» может за 25 миллионов евро купить Черышева. Или не слух это?» – написал он в твиттере.

28-летний Черышев в текущем сезоне сыграл за «Валенсию» 13 матчей и забил два мяча.

«Валенсия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Зенит» остался без еврокубковой весны.

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