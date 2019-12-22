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Агент Сафонов: «Зенит» может купить Черышева за 25 миллионов евро»
Вряд ли Денис пожертвует Лигой чемпионов.
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев может перейти в петербургский «Зенит». На это намекнул футбольный агент Алексей Сафонов.
«Слышал слух, что «Зенит» может за 25 миллионов евро купить Черышева. Или не слух это?» – написал он в твиттере.
- 28-летний Черышев в текущем сезоне сыграл за «Валенсию» 13 матчей и забил два мяча.
- «Валенсия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Зенит» остался без еврокубковой весны.
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