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Карпова забила роскошный мяч и выдала шикарный ассист в матче с «Райо»

Карпова забила роскошный мяч и выдала шикарный ассист в матче с «Райо»
Eurosport

1 час назадОбновлено 16 мин. назад

Надя продемонстрировала классные скиллы.

Российская футболистка «Севильи» Надежда Карпова отлично проявила себя в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

На 29-й минуте 24-летняя Карпова открыла счет, головой замкнув навес одноклубницы.

Затем Надежда выдала роскошный пас на Ракель Пинель, которая удвоила преимущество «Севильи».

  • «Севилья» не удержала преимущество, матч завершился со счетом 2:2.
  • Команда Карповой идет девятой в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 14 очков. У лидирующей «Барселоны» – 37.

Карпова: «Мужчины целенаправленно не хотят отдавать нам деньги, потому что это власть»

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