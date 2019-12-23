Карпова забила роскошный мяч и выдала шикарный ассист в матче с «Райо»
Надя продемонстрировала классные скиллы.
Российская футболистка «Севильи» Надежда Карпова отлично проявила себя в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».
На 29-й минуте 24-летняя Карпова открыла счет, головой замкнув навес одноклубницы.
Затем Надежда выдала роскошный пас на Ракель Пинель, которая удвоила преимущество «Севильи».
- «Севилья» не удержала преимущество, матч завершился со счетом 2:2.
- Команда Карповой идет девятой в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 14 очков. У лидирующей «Барселоны» – 37.
Карпова: «Мужчины целенаправленно не хотят отдавать нам деньги, потому что это власть»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте