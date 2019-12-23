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Sport.es: «Эспаньол» хочет арендовать Халка. Команда идет на последней строчке в Примере
«Попугаи» делают все, чтобы не вылететь в Сегунду.
33-летний бразильский нападающий Халк, который выступает в чемпионате Китая за «Шанхай Теллэйс», может перейти в «Эспаньол».
По данным Sport.es, «попугаи» рассчитывают взять Халка в аренду до конца сезона-2019/20. На сделке настаивает президент «Эспаньола» Чэнь Яньшэн, который наладил с «Шанхаем» теплые отношения.
Единственная загвоздка – высокая зарплата Халка; «Эспаньол» не сможет выплачивать ее в полном объеме. Таким образом, если переход и состоится, то только в том случае, если клубы поделят зарплату бразильца между собой.
- В настоящий момент «Эспаньол» занимает последнее место в турнирной таблице Примеры, на счету команды 10 очков после 18 туров.
- Халк в нынешнем чемпионате Китая провел 25 игр, забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.
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