Сайт Transfermarkt, специализирующийся на трансферной стоимости футболистов, представил список игроков, больше всех потерявших в цене за 2019 год.

Грустные новости для поклонников «Барселоны» – восемь представителей списка из 30-ти имен принадлежат именно каталонскому клубу. В том числе четверо из первой десятки – Умтити, Бускетс, Ракитич и Коутиньо.

Арендованный «Баварией» бразилец потерял больше всего, 70 миллионов евро – половину прошлогодней стоимости. Второй в рейтинге даунгрейдов – Марсело из «Реала». Защитник скинул 50 миллионов и теперь оценивается всего в 20. Третья и четвертая строчки – у Ракитича и Бускетса соответственно. За ними – Асенсио и Бэйл. Кажется, испанским топ-клубам пора задуматься о перестройке.

27-летний Коутиньо перешел в «Барсу» в январе 2018 года, но уже через полтора сезона отправился в аренду.

В текущем сезоне на счету Фелиппе 7 голов и столько же передач в 20 играх за «Баварию» во всех турнирах.

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