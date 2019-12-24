Eurosport

Роналду не попал в компанию к Яшину, Месси и Марадоне в сборной всех времен от AS

Роналду не попал в компанию к Яшину, Месси и Марадоне в сборной всех времен от AS
Eurosport

46 мин. назад

Лео уже вошел в пантеон богов.

Испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен и народов.

На ворота испанские журналисты поставили бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина. В защите расположились итальянец Паоло Мальдини, немец Франц Беккенбауэр, англичанин Бобби Мур и бразилец Кафу.

В полузащите – легенда «Реала» Альфредо Ди Стефано, аргентинец Диего Марадона, француз Зинедин Зидан и голландец Йохан Кройф. Атакующую двойку составили действующий игрок «Барселоны» Лионель Месси и трехкратный победитель чемпионата мира Пеле.

  • Ранее Диего Марадона заявил, что Альфредо Ди Стефано был более сильным футболистом, чем он.
  • Месси – единственный футболист в истории, который выиграл шесть «Золотых мячей».

Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, от которой нет вакцины»

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте