Eurosport
Роналду не попал в компанию к Яшину, Месси и Марадоне в сборной всех времен от AS
Лео уже вошел в пантеон богов.
Испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен и народов.
На ворота испанские журналисты поставили бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина. В защите расположились итальянец Паоло Мальдини, немец Франц Беккенбауэр, англичанин Бобби Мур и бразилец Кафу.
В полузащите – легенда «Реала» Альфредо Ди Стефано, аргентинец Диего Марадона, француз Зинедин Зидан и голландец Йохан Кройф. Атакующую двойку составили действующий игрок «Барселоны» Лионель Месси и трехкратный победитель чемпионата мира Пеле.
- Ранее Диего Марадона заявил, что Альфредо Ди Стефано был более сильным футболистом, чем он.
- Месси – единственный футболист в истории, который выиграл шесть «Золотых мячей».
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