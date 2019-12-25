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Милейшее рождественское фото семейства Месси, после которого ты полюбишь его еще сильнее

Милейшее рождественское фото семейства Месси, после которого ты полюбишь его еще сильнее
Eurosport

1 час назад

Капитан «Барсы» прекрасно отмечает праздник.

Жена капитана «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо поделилась фотографией с семейного празднования рождества.

Семейство аргентинца облачилось в красно-белые пижамы с персонажами вселенной Disney – Дональдом Даком и Микки Маусом.

Судя по уставшему лицу Тьяго Месси – старшего сына в семействе – фото получилось далеко не с первого дубля.

  • У Лео и Антонеллы три сына – Тьяго, Матео и Чиро.
  • Пара вместе с юного возраста.

Артета – наследник Гвардиолы, Почеттино и Венгера. Он шел к работе в «Арсенале» всю карьеру

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