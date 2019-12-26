Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, права на которого принадлежат «Реалу», сделал предложение своей девушке.

20-летний футболист позвал Анастасию на стадион 25 декабря, в день католического Рождества, встал перед ней на колено и предложил выйти за него замуж. Андрей опубликовал фото и подписал «Si», что в переводе с испанского означает «Да».

Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года.

Сезон-2018/19 он провел в аренде в «Леганесе».

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