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Украинский голкипер «Реала» сделал предложение любимой на стадионе

Украинский голкипер «Реала» сделал предложение любимой на стадионе
Eurosport

39 мин. назад

Счастливый день пришелся на Рождество.

Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, права на которого принадлежат «Реалу», сделал предложение своей девушке.

20-летний футболист позвал Анастасию на стадион 25 декабря, в день католического Рождества, встал перед ней на колено и предложил выйти за него замуж. Андрей опубликовал фото и подписал «Si», что в переводе с испанского означает «Да».

  • Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года.
  • Сезон-2018/19 он провел в аренде в «Леганесе».

Лунин: «Если долго не получается расстегнуть лифчик, можно разорвать»

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